Ольга
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(23 сентября 2019)
Сарафан огонь! Выглядит очень стильно, цвет отличный. Свободный прямой крой
karina
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(17 сентября 2019)
Классный сарафан. Цвет шикарный. Сшит качественно. Размер в размер.
Елена
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(4 сентября 2019)
Удобный сарафан, идеально для беременных
Татьяна
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(18 августа 2019)
Только ручная стирка( Прогладить очень трудно на единичке, на двоечке ткань начитает темнеть, боишься что сожгла(( одни проблемы
Ирина
(24 июля 2019)
Сарафан приятно удивил. Очень крутой. И без майки хорошо смотрится, главное , что хорошо сидит на женской фигуре, с большой разницей между талией и бедрами. Взяла с удовольствием
Ирина
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(23 июля 2019)
Сарафан стильный, на свой М размер взяла L, что бы был свободен, пошит неплохо, правда ткань мнётся, но это не критично, так как она плотная
Анастасия Рябова
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(19 июля 2019)
Давно присмотрела этот сарафан. М на рост 175 и размер 44-46 сидит как на фото. Качество хорошее. Есть карманы и разрезы с боку. Без майки смотрится странно
Татьяна
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(8 июля 2019)
Мне сарафан понравился.На свой росс.46-48 взяла L.Сел не идеально в районе проймы(очень свободно).Но у меня узкая грудная клетка.Для сарафана это не критично,думаю,т.к.носиться будет с майкой.На рост 165 ниже середины голени.Смотрится стильно с кедами.
Татьяна
(14 июня 2019)
Ткань слишком плотная для лета и очень мнется
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Елена
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(22 апреля 2019)