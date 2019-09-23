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 13

Baon Сарафан

1 990 руб
Выберите размер
Последний
Российский
Производителя
40/42 RUS
42/44 RUS
44/46 RUS
46/48 RUS
48/50 RUS
50/52 RUS
XS INT
S INT
M INT
L INT
XL INT
XXL INT
 
Таблица соответствий размеров
Таблица соответствий размеров
О товаре
-50%
Состав: Вискоза - 90%, Полиэстер - 10%
Размер товара на модели: S INT
Параметры модели: 82-59-89
Артикул BA007EWERUV1
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Сарафан Baon
Сарафан Baon
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Средняя оценка
4.4
Ольга  (23 сентября 2019)
Сарафан огонь! Выглядит очень стильно, цвет отличный. Свободный прямой крой
karina  (17 сентября 2019)
Классный сарафан. Цвет шикарный. Сшит качественно. Размер в размер.
Елена  (4 сентября 2019)
Удобный сарафан, идеально для беременных
Татьяна  (18 августа 2019)
Только ручная стирка( Прогладить очень трудно на единичке, на двоечке ткань начитает темнеть, боишься что сожгла(( одни проблемы
Ирина  (24 июля 2019)
Сарафан приятно удивил. Очень крутой. И без майки хорошо смотрится, главное , что хорошо сидит на женской фигуре, с большой разницей между талией и бедрами. Взяла с удовольствием
Ирина  (23 июля 2019)
Сарафан стильный, на свой М размер взяла L, что бы был свободен, пошит неплохо, правда ткань мнётся, но это не критично, так как она плотная
Анастасия Рябова  (19 июля 2019)
Давно присмотрела этот сарафан. М на рост 175 и размер 44-46 сидит как на фото. Качество хорошее. Есть карманы и разрезы с боку. Без майки смотрится странно
Татьяна  (8 июля 2019)
Мне сарафан понравился.На свой росс.46-48 взяла L.Сел не идеально в районе проймы(очень свободно).Но у меня узкая грудная клетка.Для сарафана это не критично,думаю,т.к.носиться будет с майкой.На рост 165 ниже середины голени.Смотрится стильно с кедами.
Татьяна  (14 июня 2019)
Ткань слишком плотная для лета и очень мнется
Елена  (22 апреля 2019)
Классный сарафан, комфортная мягкая ткань, сшит качественно.
Александра  (10 апреля 2019)
Сарафан интересный, плотный. Носить только с рубашкой или футболкой. Не на жаркое лето.
Локтионова Юлия  (5 апреля 2019)
плотная качественная ткань. качество отличное! но мне бы на пару см пошире в бедрах...чтобы совсем свободно, как на модели было
Товар идет размер в размер.
Анастасия  (26 марта 2019)
Отличный сарафан! Ткань приятная, летом будет идеально, жарко точно не будет, пошит аккуратно, цвет хороший как на фото. Покупкой очень довольна!

Если вы хотите узнать дополнительную информацию о товаре — задайте свой вопрос. Служба поддержки Lamoda ответит на него в ближайшее время.

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