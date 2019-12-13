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 21

Stradivarius Брюки

999 руб
Выберите размер
Последний
Российский
Производителя
40/42 RUS
42/44 RUS
44/46 RUS
46/48 RUS
48/50 RUS
XS INT
S INT
M INT
L INT
XL INT
Таблица соответствий размеров
Таблица соответствий размеров
О товаре
-44%
 
Состав: Полиэстер - 63%, Вискоза - 35%, Эластан - 2%
Артикул IX001XW00AZS
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Брюки Stradivarius
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Средняя оценка
4.9
Sabina  (9 января)
Очень удобные хорошие ))
Товар идет размер в размер.
Юлия  (8 января)
Очень тугая резинка ноги и бёдра спокойно подошёл бы S на размер 28. Но резинка не дала надеть штаны. Взяла М, он тоже тяжело натянулся, но при этом штаны свободно сидят. В общем, очень странная модель, впервые такое. Качество при этом хорошее, кое-где нитки торчат, но со скидкой норм
Кристина  (8 января)
Качество хорошее, но крой очень свободный. Велики.. на маленьких вообще не смотрятся
пахотнова Надежда  (7 января)
неплохие за такую цену 1299. при росте 167 7/8 широкие слегка. но мне понравились и подошли. дороже бы не стала брать.
Ольга  (6 января)
Взяла эти брючки и пиджак. На об 88 и от 68 взяла s. Сели свободненько, в талии хорошо, мне так и хотелось. Ткань мягкая, приятная, пояс-резинка, без молнии, есть кармашки. Рекомендую, только правильно выбирайте размер, если не любите слишком свободно, берите точно на размер или два размера меньше.
ирина  (1 января)
Штаны идут без молнии. В бёдрах не прошли. А сами широкие. Оставила , отнесу на переделку, так как хочу чтобы был костюм
Товар идет размер в размер.
Полнота средняя.
Katerina  (13 декабря 2019)
Хорошие, легкие брюки, купила в комплекте с пиджаком. Костюм выглядит стильно.
Дамбегова Карина  (6 декабря 2019)
очень красивые, удобные но один карман оказался пристрочен к краю
Товар идет размер в размер.
Диана  (5 декабря 2019)
Хорошие брюки) спасибо , ламода
Екатерина  (26 октября 2019)
Сидят хорошо, но ткань как бумажная. Отказ
кристина  (22 октября 2019)
очень хорошие брюки
киселева олеся  (20 октября 2019)
Мешковатые брюки. Модная расцветка. Размер в размер.. Мне лично не подошли. Висят немного
Маркина Елена  (27 сентября 2019)
Купила вместе с пиджаком. На не жаркое лето норм. Брюки и пиджак взяла размер XL на ОГ104 ОТ82 ОБ104 РОСТ 165
Товар немного большемерит.
Валерия  (24 сентября 2019)
Очень удобные, приятные к телу брюки. Немного свободные. Кому нужно в обтяжку, берите размер меньше.
Товар идет размер в размер.
Валерия  (21 сентября 2019)
Очень удобные брюки. Подошли размер в размер. Сидят хорошо, обычно мне крайне трудно подобрать брюки.
Карина Загитова  (9 сентября 2019)
Брюки тонкие, на зиму не подойдут, но на весну-осень самое оно. Очень красивые
Валерия  (8 сентября 2019)
Хорошие брюки, мягкая ткань, размер в размер.
Марина  (6 сентября 2019)
Удобные, стильные брючки.
татьяна  (4 сентября 2019)
ОНИ ПРОСТО СУПЕР
Товар идет размер в размер.
Татьяна  (3 сентября 2019)
Замечательные,удобные! Размер совпадает! Довольна!
Светлана  (1 сентября 2019)
Отличные модные брюки, купила дочери подростку, смотрятся потрясающе!

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