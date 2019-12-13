Sabina
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(9 января)
Очень удобные хорошие ))
Товар идет размер в размер.
Юлия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(8 января)
Очень тугая резинка ноги и бёдра спокойно подошёл бы S на размер 28. Но резинка не дала надеть штаны. Взяла М, он тоже тяжело натянулся, но при этом штаны свободно сидят. В общем, очень странная модель, впервые такое.
Качество при этом хорошее, кое-где нитки торчат, но со скидкой норм
Кристина
(8 января)
Качество хорошее, но крой очень свободный. Велики.. на маленьких вообще не смотрятся
пахотнова Надежда
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(7 января)
неплохие за такую цену 1299. при росте 167 7/8 широкие слегка. но мне понравились и подошли. дороже бы не стала брать.
Ольга
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(6 января)
Взяла эти брючки и пиджак. На об 88 и от 68 взяла s. Сели свободненько, в талии хорошо, мне так и хотелось. Ткань мягкая, приятная, пояс-резинка, без молнии, есть кармашки. Рекомендую, только правильно выбирайте размер, если не любите слишком свободно, берите точно на размер или два размера меньше.
ирина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(1 января)
Штаны идут без молнии. В бёдрах не прошли. А сами широкие. Оставила , отнесу на переделку, так как хочу чтобы был костюм
Товар идет размер в размер.
Полнота средняя.
Katerina
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(13 декабря 2019)
Хорошие, легкие брюки, купила в комплекте с пиджаком. Костюм выглядит стильно.
Дамбегова Карина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(6 декабря 2019)
очень красивые, удобные но один карман оказался пристрочен к краю
Товар идет размер в размер.
Диана
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(5 декабря 2019)
Хорошие брюки) спасибо , ламода
Екатерина
(26 октября 2019)
Сидят хорошо, но ткань как бумажная. Отказ
кристина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(22 октября 2019)
очень хорошие брюки
киселева олеся
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(20 октября 2019)
Мешковатые брюки. Модная расцветка. Размер в размер.. Мне лично не подошли. Висят немного
2
Маркина Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(27 сентября 2019)
Купила вместе с пиджаком. На не жаркое лето норм. Брюки и пиджак взяла размер XL на ОГ104 ОТ82 ОБ104 РОСТ 165
Товар немного большемерит.
Валерия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(24 сентября 2019)
Очень удобные, приятные к телу брюки. Немного свободные. Кому нужно в обтяжку, берите размер меньше.
Товар идет размер в размер.
1
Валерия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(21 сентября 2019)
Очень удобные брюки. Подошли размер в размер. Сидят хорошо, обычно мне крайне трудно подобрать брюки.
Карина Загитова
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(9 сентября 2019)
Брюки тонкие, на зиму не подойдут, но на весну-осень самое оно. Очень красивые
Валерия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(8 сентября 2019)
Хорошие брюки, мягкая ткань, размер в размер.
1
Марина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(6 сентября 2019)
Удобные, стильные брючки.
1
татьяна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(4 сентября 2019)
ОНИ ПРОСТО СУПЕР
Товар идет размер в размер.
1
Татьяна
(3 сентября 2019)
Замечательные,удобные! Размер совпадает! Довольна!
1
Светлана
(1 сентября 2019)
Отличные модные брюки, купила дочери подростку, смотрятся потрясающе!
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