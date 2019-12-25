Информация о доставке будет отображаться для региона
Да, всё верно Выбрать другой
Бесплатная доставка от 1500 руб.
Бесплатная доставка при выкупе от 1500 руб или предоплате.
Иначе - 99 руб.
Подробнее
 Бесплатная доставка от 2000 руб.
Бесплатная доставка при выкупе от 2000 руб или предоплате.
Иначе - 99 руб.
Подробнее
 Бесплатная доставка!
Вам доступна бесплатная доставка с примеркой (вне зависимости от суммы выкупа).
Подробнее
Быстрая доставка
Быстрая доставка курьером, почтой или в пункты самовывоза. Мы доставляем по всей России.
Подробнее
Примерка перед покупкой
Хотите посмотреть, как вещь на вас сидит, или сравнить два размера? Воспользуйтесь доставкой с примеркой. Вы заплатите только за то, что вам подходит, а остальные товары мы вернём на склад.
Подробнее
Подлинные товары
Все товары — подлинные. Подтвердим сертификатами производителей.
Подробнее
ВойтиКорзина
ЖенщинамМужчинамДетям
 3

Oysho_Sport Парка

6 999 руб
Выберите размер
Последний
Российский
Производителя
42/44 RUS
44/46 RUS
46/48 RUS
S INT
M INT
L INT
 
 
Таблица соответствий размеров
Таблица соответствий размеров
О товаре
-46%фитнес
Парка с длинными рукавами, капюшоном и термоизолирующим слоем. Верх из водоотталкивающей ткани, переливающейся разными цветами. Два кармана, застегивающиеся на пуговицы, застежка-молния и пуговицы спереди.
Состав: Полиэстер - 100%
Артикул IX001XW00GLF
Подробнее
Только оригинальные бренды
Гарантия подлинности
Все Куртки Oysho_Sport Все Куртки Все товары Oysho
Парка Oysho_Sport
Парка Oysho_Sport
Вам могут понравиться
С этим товаром покупают
Оставить отзывЗадать вопрос
Оцените товар
Оставьте свой комментарий
Представьтесь, пожалуйста
Дополнительные оценки (не обязательно)
Соответствие размеру
Маломерит
Большемерит
Какой размер вы примеряли?
На какую погоду подходит?
Правила публикации отзывов Отмена
Оставить отзывЗадать вопрос

Если вы хотите узнать дополнительную информацию о товаре — задайте свой вопрос. Служба поддержки Lamoda ответит на него в ближайшее время.

Если вас интересует, какой размер вам подойдёт, — воспользуйтесь нашей таблицей соответствия размеров.

Оставьте свой комментарий
Представьтесь, пожалуйста
Ваш адрес эл. почты
Правила публикации вопросов Отмена
Средняя оценка
5
Товар идет размер в размер.
Елена  (3 января)
парка симпатичная, особенно цвет, при разнос освещении она то оливкового, то сиреневого, то бирюзового цвета. Брала размер L, пишут что русский размер 46-48, скорее 48, в бедрах достаточно просторна. Мне понравилась парка, купила.
Вавилова Татьяна  (25 декабря 2019)
Очень красивая,но большая заказала s ,но она подойдет и на m ,внутри есть утягивающие петли ,но все равно кажется очень большой .
Амина  (25 декабря 2019)
Куртка вообще потрясающа просто! Вживую она ещё интереснее выглядит. Но я со своим ростом 162 просто утонула в ней, и рукава Длинные , и сама длина. Очень жалко (

Если вы хотите узнать дополнительную информацию о товаре — задайте свой вопрос. Служба поддержки Lamoda ответит на него в ближайшее время.

Вы недавно просматривали
Скидка 15%
за подписку на наши новости. Условия акции
Помощь
Статус заказа по номеру
Центр поддержки Lamoda
Как оформить заказ
Как выбрать размер
Условия доставки
Мои заказы
Возврат
Публичная оферта
Программа лояльности
Исследования
Мы в соцсетях
Fashion-блог Lamoda
Подарочные сертификаты Lamoda
Партнерам
Подключиться к партнёрской программе "Маркетплейс"
Стать подрядчиком Lamoda
Предложить помещение в аренду
Способы оплаты
Вы можете оплатить покупки
наличными при получении, либо
выбрать другой способ оплаты.
Для мобильных устройств
Вы также можете перейти
на мобильную версию сайта.
Магазин
Мультибрендовый аутлет в центре Москвы — Lamoda Market
- сменить страну
Наши друзья и партнеры
Самый желанный подарок!
Подарочные сертификаты Lamoda