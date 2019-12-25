Парка с длинными рукавами, капюшоном и термоизолирующим слоем. Верх из водоотталкивающей ткани, переливающейся разными цветами. Два кармана, застегивающиеся на пуговицы, застежка-молния и пуговицы спереди.
Состав:
Полиэстер - 100%
Материал подкладки:
Полиамид - 100%
Утеплитель:
Полиэстер - 100%
Сезон:
демисезон
Цвет:
фиолетовый
Узор:
однотонный
Вид спорта:
фитнес
Срок годности:
не указано
Срок службы, заявленный производителем:
не указано
Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(3 января)
парка симпатичная, особенно цвет, при разнос освещении она то оливкового, то сиреневого, то бирюзового цвета. Брала размер L, пишут что русский размер 46-48, скорее 48, в бедрах достаточно просторна. Мне понравилась парка, купила.
1
Вавилова Татьяна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(25 декабря 2019)
Очень красивая,но большая заказала s ,но она подойдет и на m ,внутри есть утягивающие петли ,но все равно кажется очень большой .
1
Амина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(25 декабря 2019)
Куртка вообще потрясающа просто! Вживую она ещё интереснее выглядит. Но я со своим ростом 162 просто утонула в ней, и рукава Длинные , и сама длина. Очень жалко (
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