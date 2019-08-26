Ольга
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(28 июля 2019)
очень понравилась модель, хотя на первый взгляд кажется невзрачным, сзади пуговки в виде страз, отлично стирается, ткань мягкая, есть легкий подклад, сидит по фигуре отлично на больших размерах (мой 56 рост 175) до щиколоток!
1
Багандова Зайна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(11 июля 2019)
действительно, платье очень стройнит, идеальное до мелочей, размер 44 на ОГ90,ОТ73,ОБ96 подошёл идеально, длина,конечно огромная ,но это решаемо. на спинке платья три разреза от горловины до ниже лопаток ,по центру ,с пуговицами -обманками. на фото видна одна пуговица .
Товар идет размер в размер.
2
Жанетта
(12 июня 2019)
Элегантное легкое платье, цвет освежает, крой стройнит, на рост 165 в пол. Выкупила.
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