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 4

Модный дом Виктории Тишиной Платье

3 450 руб
Выберите размер
Последний
Российский
Производителя
42 RUS
44 RUS
46 RUS
48 RUS
50 RUS
52 RUS
54 RUS
56 RUS
42 RUS
44 RUS
46 RUS
48 RUS
50 RUS
52 RUS
54 RUS
56 RUS
 
 
Таблица соответствий размеров
Таблица соответствий размеров
О товаре
-41%
Состав: Полиэстер - 70%, Вискоза - 25%, Эластан - 5%
Размер товара на модели: 44 RUS
Параметры модели: 84-61-91
Артикул MP002XW1IN0N
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Средняя оценка
5
пушкарева любовь  (26 августа 2019)
ни о чем!
Товар идет размер в размер.
Ольга  (28 июля 2019)
очень понравилась модель, хотя на первый взгляд кажется невзрачным, сзади пуговки в виде страз, отлично стирается, ткань мягкая, есть легкий подклад, сидит по фигуре отлично на больших размерах (мой 56 рост 175) до щиколоток!
Багандова Зайна  (11 июля 2019)
действительно, платье очень стройнит, идеальное до мелочей, размер 44 на ОГ90,ОТ73,ОБ96 подошёл идеально, длина,конечно огромная ,но это решаемо. на спинке платья три разреза от горловины до ниже лопаток ,по центру ,с пуговицами -обманками. на фото видна одна пуговица .
Товар идет размер в размер.
Жанетта  (12 июня 2019)
Элегантное легкое платье, цвет освежает, крой стройнит, на рост 165 в пол. Выкупила.

Если вы хотите узнать дополнительную информацию о товаре — задайте свой вопрос. Служба поддержки Lamoda ответит на него в ближайшее время.

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