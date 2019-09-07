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Savage Платье

О товаре
-35%
Состав: Вискоза - 65%, Тенсел - 35%
Размер товара на модели: 42 RUS
Параметры модели: 84-60-90
Артикул SA004EWEHML8
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Если вас интересует, какой размер вам подойдёт, — воспользуйтесь нашей таблицей соответствия размеров.

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Средняя оценка
3.8
Надежда  (7 сентября 2019)
Платье красивое, приятная ткань! Но!!!!!!! Даже при очень щадящей стирке, вещь вся полиняла! На белых полосочках образовались жуткие синие разводы!!!
Bella  (27 июля 2019)
Платье супер. Очень красивое для повседневки. Ткань приятная. Но постирала и на белых полосках маленькие чёрные пятна образовались, мне кажется оно покрасило само себя)) хотя я закинула с белыми вещами. Все остальное не покрасилось 🤷🏻‍♀️ но я всё равно люблю это платье 😍
Товар идет размер в размер.
Елена  (15 июня 2019)
Замечательное платье! Вроде и простое, но со вкусом. На ОГ 84, ОБ 90, рост 172 хорошо сел 42 разм. Длина немного выше колена. Фасон чуть приталенный. Ткань очень приятная. Сшито качественно. Спасибо, Lamoda!
Мария  (8 июня 2019)
Мне показалось, что слегка маломерит. Очень яркое, на 168 чуть-чуть выше колен
Наталья  (27 апреля 2019)
Хорошее платье, размеру соответствует, ткань приятная, но не зацепило.
Н  (26 апреля 2019)
На высоких девушек, неплохое, немного просвечивает.

Если вы хотите узнать дополнительную информацию о товаре — задайте свой вопрос. Служба поддержки Lamoda ответит на него в ближайшее время.

Если вас интересует, какой размер вам подойдёт, — воспользуйтесь нашей таблицей соответствия размеров.

Алина (29 июня 2019)
Подскажите на ог 109,об 104 какой размер?
Алина, чтобы выбрать оптимальный размер, лучше воспользоваться таблицей.
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