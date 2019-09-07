Платье красивое, приятная ткань! Но!!!!!!! Даже при очень щадящей стирке, вещь вся полиняла! На белых полосочках образовались жуткие синие разводы!!!
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Bella
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(27 июля 2019)
Платье супер. Очень красивое для повседневки. Ткань приятная. Но постирала и на белых полосках маленькие чёрные пятна образовались, мне кажется оно покрасило само себя)) хотя я закинула с белыми вещами. Все остальное не покрасилось 🤷🏻♀️ но я всё равно люблю это платье 😍
Товар идет размер в размер.
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Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(15 июня 2019)
Замечательное платье! Вроде и простое, но со вкусом. На ОГ 84, ОБ 90, рост 172 хорошо сел 42 разм. Длина немного выше колена. Фасон чуть приталенный. Ткань очень приятная. Сшито качественно. Спасибо, Lamoda!
Мария
(8 июня 2019)
Мне показалось, что слегка маломерит. Очень яркое, на 168 чуть-чуть выше колен
Наталья
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(27 апреля 2019)
Хорошее платье, размеру соответствует, ткань приятная, но не зацепило.
Н
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(26 апреля 2019)
На высоких девушек, неплохое, немного просвечивает.
Если вы хотите узнать дополнительную информацию о товаре — задайте свой вопрос. Служба поддержки Lamoda ответит на него в ближайшее время.
Если вас интересует, какой размер вам подойдёт, — воспользуйтесь нашей таблицей соответствия размеров.
Алина
(29 июня 2019)
Подскажите на ог 109,об 104 какой размер?
Алина, чтобы выбрать оптимальный размер, лучше воспользоваться таблицей.