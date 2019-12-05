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 7

Savage Сарафан

2 920 руб
Выберите размер
Последний
Российский
Производителя
40 RUS
42 RUS
44 RUS
46 RUS
48 RUS
40 RUS
42 RUS
44 RUS
46 RUS
48 RUS
Таблица соответствий размеров
Таблица соответствий размеров
О товаре
-35%
Состав: Полиэстер - 95%, Спандекс - 5%
Размер товара на модели: 42 RUS
Параметры модели: 85-63-90
Артикул SA004EWGERM4
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Сарафан Savage
Сарафан Savage
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Средняя оценка
4
марина  (5 декабря 2019)
Хороший материал на зима-осень, но в груди плотноват, как то не сел, верх оч простит, отказ
Товар идет размер в размер.
Вера  (14 ноября 2019)
Ткань плотная, добротная. Лямки регулируются. Выглядит очень хорошо, лучше, чем на картинке. Однако учитывайте,что сарафан не имеет вытачек, в связи с этим на девушках с большой грудью будет смотреться не очень хорошо, та к как ткань приподнимется спереди.
гитина татьяна  (7 ноября 2019)
покупкой довольна, спасибо,стильно, качество отличное
гитина татьяна  (4 ноября 2019)
качество отличное, спасибо за быструю доставку
Юлия  (2 ноября 2019)
Надо брать на размер меньше. Очень широкий
Товар идет размер в размер.
Полнота средняя.
Виктория  (28 октября 2019)
Понравилась оптимальная длина и нейтральный цвет. Взяла.
Екатерина  (8 сентября 2019)
Украсит разве что фигуру без видимых округлостей. К качеству претензий нет.

Если вы хотите узнать дополнительную информацию о товаре — задайте свой вопрос. Служба поддержки Lamoda ответит на него в ближайшее время.

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