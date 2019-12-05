марина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(5 декабря 2019)
Хороший материал на зима-осень, но в груди плотноват, как то не сел, верх оч простит, отказ
Товар идет размер в размер.
1
Вера
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(14 ноября 2019)
Ткань плотная, добротная. Лямки регулируются. Выглядит очень хорошо, лучше, чем на картинке. Однако учитывайте,что сарафан не имеет вытачек, в связи с этим на девушках с большой грудью будет смотреться не очень хорошо, та к как ткань приподнимется спереди.
гитина татьяна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(7 ноября 2019)
покупкой довольна, спасибо,стильно, качество отличное
гитина татьяна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(4 ноября 2019)
качество отличное, спасибо за быструю доставку
Юлия
(2 ноября 2019)
Надо брать на размер меньше. Очень широкий
Товар идет размер в размер.
Полнота средняя.
Виктория
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(28 октября 2019)
Понравилась оптимальная длина и нейтральный цвет. Взяла.
2
Екатерина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(8 сентября 2019)
Украсит разве что фигуру без видимых округлостей. К качеству претензий нет.
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