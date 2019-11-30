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 13

Savage Пуловер

2 370 руб
Выберите размер
Последний
Российский
Производителя
40 RUS
42 RUS
44 RUS
46 RUS
48 RUS
40 RUS
42 RUS
44 RUS
46 RUS
48 RUS
 
 
 
 
Таблица соответствий размеров
Таблица соответствий размеров
О товаре
-30%
Состав: Акрил - 46%, Полиэстер - 30%, Шерсть - 14%, Спандекс - 6%, Альпака - 4%
Размер товара на модели: 42 RUS
Параметры модели: 79-59-88
Артикул SA004EWGERT4
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Пуловер Savage
Пуловер Savage
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Средняя оценка
3.7
Соответствие размеру
Товар немного большемерит.
Товар идет размер в размер.
Подходит на погоду от -1°C до -1°C.
Маша  (4 января)
Хороший пуловер. В носке ещё не проверяла, но на первый взгляд не плохо.
Ксения Аврамченко  (30 ноября 2019)
джемпер весь блестит из-за люрекса и он очень неприятный к телу, синтетика жуткая. по размеру нкмнооо оверсайзс. отказ
Галина  (23 ноября 2019)
Синтетика в чистом виде, скрипит
Товар немного большемерит.
Ксения  (18 ноября 2019)
Хорошо, что заказала до того, как увидела все ЭТИ отзывы. Мне очень понравился: ткань мягкая, не колется, цвет приятный. Да - он идет как овер сайз на размер, но не критично, на зиму под пуховик отлично.
Татьяна  (11 ноября 2019)
Сильный оверсайз. На фото выглядит меньше. Отказ.
Яна  (31 октября 2019)
Гольный акрил, отказ, хотя на картинке понравился.
Елена  (30 октября 2019)
Красивый, но только на фото! И правда жуткая вещица!
Товар большемерит.
Подходит на погоду от -30°C до -30°C.
Евгения  (26 октября 2019)
Очень неприятная синтетика, аж скрипит
Ирина  (13 октября 2019)
Очень не понравился. Из-за качества пряжи смотрится очень дёшево. Мерить не стала.
Даша  (10 октября 2019)
Не понравился. Слишком много синтетики
Екатерина  (24 сентября 2019)
обычный джемпер. аналог по качеству и фасону можно купить дешевле.
Товар идет размер в размер.
gulnara  (24 сентября 2019)
мне не понравился, синтетика чувствуется, но мягкий. отказ
Товар идет размер в размер.
Татьяна  (25 августа 2019)
Пуловер в точности как на картинке, в районе горловины и манжет есть небольшой люрекс (вкрапления в розовых полосках). Материал очень мягкий, легкий, теплый и приятный к телу. На свой 40-42 взяла 40 размер: не в обтяжку, легкий оверсайз, сидит как на модели. Пуловер очень стильный и ко всему подходящий! Очень довольна покупкой) Рекомендую к приобретению!

Если вы хотите узнать дополнительную информацию о товаре — задайте свой вопрос. Служба поддержки Lamoda ответит на него в ближайшее время.

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