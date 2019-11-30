Маша
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(4 января)
Хороший пуловер. В носке ещё не проверяла, но на первый взгляд не плохо.
1
Ксения Аврамченко
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(30 ноября 2019)
джемпер весь блестит из-за люрекса и он очень неприятный к телу, синтетика жуткая.
по размеру нкмнооо оверсайзс. отказ
1
Галина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(23 ноября 2019)
Синтетика в чистом виде, скрипит
Товар немного большемерит.
1
Ксения
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(18 ноября 2019)
Хорошо, что заказала до того, как увидела все ЭТИ отзывы.
Мне очень понравился: ткань мягкая, не колется, цвет приятный. Да - он идет как овер сайз на размер, но не критично, на зиму под пуховик отлично.
1
Татьяна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(11 ноября 2019)
Сильный оверсайз. На фото выглядит меньше. Отказ.
1
Яна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(31 октября 2019)
Гольный акрил, отказ, хотя на картинке понравился.
Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(30 октября 2019)
Красивый, но только на фото! И правда жуткая вещица!
Товар большемерит.
Подходит на погоду от -30°C до -30°C.
Евгения
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(26 октября 2019)
Очень неприятная синтетика, аж скрипит
Ирина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(13 октября 2019)
Очень не понравился. Из-за качества пряжи смотрится очень дёшево. Мерить не стала.
1
Даша
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(10 октября 2019)
Не понравился. Слишком много синтетики
1
Екатерина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(24 сентября 2019)
обычный джемпер. аналог по качеству и фасону можно купить дешевле.
Товар идет размер в размер.
1
gulnara
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(24 сентября 2019)
мне не понравился, синтетика чувствуется, но мягкий.
отказ
Товар идет размер в размер.
3
Татьяна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(25 августа 2019)
Пуловер в точности как на картинке, в районе горловины и манжет есть небольшой люрекс (вкрапления в розовых полосках). Материал очень мягкий, легкий, теплый и приятный к телу. На свой 40-42 взяла 40 размер: не в обтяжку, легкий оверсайз, сидит как на модели. Пуловер очень стильный и ко всему подходящий! Очень довольна покупкой) Рекомендую к приобретению!
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