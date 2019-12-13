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 14

Savage Платье

2 340 руб
Выберите размер
Последний
Российский
Производителя
40 RUS
42 RUS
44 RUS
46 RUS
48 RUS
40 RUS
42 RUS
44 RUS
46 RUS
48 RUS
 
 
 
Таблица соответствий размеров
Таблица соответствий размеров
О товаре
-50%
Состав: Хлопок - 52%, Полиэстер - 47%, Вискоза - 1%
Размер товара на модели: 42 RUS
Параметры модели: 80-60-88
Артикул SA004EWGERY2
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Соответствие размеру
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Средняя оценка
4.4
Соответствие размеру
Товар немного большемерит.
Сарана Любовь  (13 декабря 2019)
Платье в целом хорошие, но на меня не село.
Светлана  (1 декабря 2019)
Платье теплое, мягкий приятный материал, но на мой размер 42-44 даже 40 оказался огромным.
Товар идет размер в размер.
Эльвира  (28 ноября 2019)
Платье по размеру идёт в размер , тёплое, плотное , но цвет не такой светлый как на фото , не взяла из-за выреза горловины , мне великоват .
Татьяна  (5 ноября 2019)
Большемерит сильно
Дружинина Алена  (2 ноября 2019)
платье понравилось. но нужно заказывать на пару размеров меньше.
Ярещенко Юлия  (31 октября 2019)
Платье так себе. Сидит безформенно. Ткань плотная и теплая. Посмотрим как поведет себя после стирки. Цена завышена я бы сказала.
Товар большемерит.
Елена  (30 октября 2019)
К телу приятное, но очень большемерит
Елена  (27 октября 2019)
Плать немного большемерит. Серое, не интересное. Для дома.
Мишина Ольга  (25 октября 2019)
Очень хорошее платье!Тёплое и удобное!Идёт размер в размер, рекамендую!Спасибо Ла Мода!
Анна  (18 октября 2019)
Платье, как плед)
Мария  (9 октября 2019)
Отличное платье, мягкое и теплое, освежающий принт. Смотрится стильно и дорого. Размер соответствует, но из-за трапецевидного кроя может показаться что платье большемерит. По бокам платья есть внутренние кармашки.
Абутова Алла  (7 октября 2019)
Платье приятное к телу, но на мой 46 российский - большемерит.
Дарья  (26 сентября 2019)
Тёплое, приятное к телу, не колючее! Прекрасно село, но мне показалось, что немного большее Рио! Советую заказывать размер который носите и на размер поменьше для сравнения!
Товар идет размер в размер.
Татьяна  (25 сентября 2019)
Платье отличное, для холодной погоды, как раз сейчас. Покупкой довольна.

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