Сарана Любовь
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(13 декабря 2019)
Платье в целом хорошие, но на меня не село.
1
Светлана
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(1 декабря 2019)
Платье теплое, мягкий приятный материал, но на мой размер 42-44 даже 40 оказался огромным.
Товар идет размер в размер.
Эльвира
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(28 ноября 2019)
Платье по размеру идёт в размер , тёплое, плотное , но цвет не такой светлый как на фото , не взяла из-за выреза горловины , мне великоват .
1
Татьяна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(5 ноября 2019)
Большемерит сильно
1
Дружинина Алена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(2 ноября 2019)
платье понравилось. но нужно заказывать на пару размеров меньше.
1
Ярещенко Юлия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(31 октября 2019)
Платье так себе. Сидит безформенно. Ткань плотная и теплая. Посмотрим как поведет себя после стирки. Цена завышена я бы сказала.
Товар большемерит.
2
Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(30 октября 2019)
К телу приятное, но очень большемерит
2
Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(27 октября 2019)
Плать немного большемерит. Серое, не интересное. Для дома.
Мишина Ольга
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(25 октября 2019)
Очень хорошее платье!Тёплое и удобное!Идёт размер в размер, рекамендую!Спасибо Ла Мода!
Анна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(18 октября 2019)
Платье, как плед)
Мария
(9 октября 2019)
Отличное платье, мягкое и теплое, освежающий принт. Смотрится стильно и дорого. Размер соответствует, но из-за трапецевидного кроя может показаться что платье большемерит. По бокам платья есть внутренние кармашки.
1
Абутова Алла
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(7 октября 2019)
Платье приятное к телу, но на мой 46 российский - большемерит.
Дарья
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(26 сентября 2019)
Тёплое, приятное к телу, не колючее! Прекрасно село, но мне показалось, что немного большее Рио! Советую заказывать размер который носите и на размер поменьше для сравнения!
Товар идет размер в размер.
Татьяна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(25 сентября 2019)
Платье отличное, для холодной погоды, как раз сейчас. Покупкой довольна.
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