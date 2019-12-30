Анна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(7 января)
Очень классный модный фасон. Взяла 48 на 50 размер по предыдущим отзывам и все отлично подошло 👍
Александра
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(2 января)
Очень сильно ждала эту курточку ,с комментариями ознакомилась но всё равно,она очень сильно полнит !!осоьенно у кого высокий рост и широкие плечи,смотрится как на арангутанге
Отказ
1
Ольга
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(30 декабря 2019)
Хорошая легкая курточка, большемерит на размер, подойдет на максимум -2-3 мороза, в реальности темнее, чем на фото, закрывает колено при росте 169см, воротник немного раздражает, нужно найти свой способ его носки, если полностью застегнуть, как задумано автором, очень высокий, до носа, на длинную шею.
Валентина
(26 декабря 2019)
Не плохая удлиненная куртка, смотрится стильно за счет пошива. Большемерит на размер точно! Кто любит сильный оверсайз- берите размер в размер. На мой полноценный 48 размер, 46 оказался в самый раз, еще и места куча осталась). Не на мороз эта куртка, на погоду как сейчас само то!
1
Дарина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(25 декабря 2019)
Красивый цвет, прикольная ткань. Тёплый но не на -15 . Ношу 46 , взяла 44 размер исходя из отзывов и не прогадала . Покупкой довольна . Модель как оверсайз , надо брать на размер меньше однозначно
Товар большемерит.
Подходит на погоду от -7°C.
1
Дарья
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(16 декабря 2019)
Формат оверсайз, не всем подходит такая форма. В целом теплое пальто, я брала на размер меньше
Ольга
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(13 декабря 2019)
Очень понравился, но большой, заказывала самый маленький размер, ношу 42-44
ксения
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(11 декабря 2019)
Отличный пуховик !!! Ношу зимой , -30 с кофточкой нормально ! На 44 заказала 42 , рукава ношу подвернутые , отличная курточка , рекомендую
Анастасия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(8 декабря 2019)
Классная куртка, но не тёплая
Катерина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(2 декабря 2019)
Очень странная модель. Дизайн воротника - отдельная нелепица. Ещё и нитки торчали.
2
Екатерина
(1 декабря 2019)
Очень лёгкое! Но на свой 48, 46 большой, надо брать меньше
1
Иринка
(29 ноября 2019)
классный,жаль только большемерит очень сильно. на свой 48 заказала 48 , фактически мне кажется на 52-54. тонкое пальто,не зимнее.
Bereke
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(27 ноября 2019)
Ультра модная куртка оверсайз. Где-то были не обрезаны нитки, но это не проблема.
Анна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(25 ноября 2019)
Потрясающая куртка, на свой 54 взяла 50- отлично!!! Тонкая, легкая, невесомая, тёплая, красивая, один минус- нет капюшона!
Ирина
(20 ноября 2019)
классное пальто.сшито вроде даже ничего-швы ровные,но большемерит. на 48 размер заказала 48 и фактически он скорее на 52 подойдёт и очень тонкое.осень ,ну никак не зима.отказ
Товар большемерит.
Подходит на погоду от -5°C до 10°C.
3
Татьяна
(20 ноября 2019)
Очень стильное пальто. Долго выбирала и читала комментарии и все было не напрасно. Заказывала на свой р 46, ог - 89, от - 66, об - 93 размер 44 оказался велик. На мой взгляд пальто на температуру от -5 до + 10. Рекомендую к покупке.
1
Швайбо Юлия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(17 ноября 2019)
Долго ждала свой размер и вот долгожданная встреча... Качество пошива совсем мне не понравилось, нитки не обрезаны, строчки с лопнувшими нитками, ткань верха на троечку. Очень жаль, отказ.
Товар немного большемерит.
Подходит на погоду от -5°C до 5°C.
Наталья
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(16 ноября 2019)
Качество отличное, на 50 брала 48, подошло, но отказ в пользу другой модели
1
Полина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(16 ноября 2019)
Все хорошо, но я в нем утонула. На свой 44 заказала и 44 и 42. 44 изначально знала, что будет большой, но на всякий, а вот то, что в 42 будет огромным-не ожидала. Очень большемерит. Расстроилась, что не купила.
Валерия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(16 ноября 2019)
Уже после покупки обнаружила следы носки на воротнике и две маленькие дырочки там же(((
1
Виктория
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(15 ноября 2019)
Стильная, современная куртка, в меру теплая, при минусовой температуре пододеваю кардиган. Очень лёгкая . Воротник позволяет не носить шарф
1
Марина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(14 ноября 2019)
Пальто без подкладки, соответственно если подвернуть рукав внутренние швы будут видны. на рост 165 рукава длинны . Относительно самого пальто рукава узковаты
Товар идет размер в размер.
Подходит на погоду от -5°C до 10°C.
2
Светлана
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(12 ноября 2019)
Очень понравился свободный фасон, легкое. Но не нравится, что воротник очень маркий изнутри. И то, что торчат нитки из внешних строчек. Это меня очень расстроило, так как фасон мне нравится. За такую стоимость пальто должно быть сшито более качественно.
Анастасия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(12 ноября 2019)
Куртка классная, но отказ, оказалась велика
Шиляева Татьяна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(12 ноября 2019)
на свой 46р. рост 160 заказала 42 и 44, в результате 44 даже не примерила, 42 норм. оверсайз, но оно больше подходит на рост повыше, в области груди очень широко. Как зимний вариант наверное тонковато, по ощущениям только до-10-12. Цвет внутренней отделки немного отличается, более бежевый. За 8700 не рискнула взять. Очень понравилось, но отказ
Любовь
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(10 ноября 2019)
Просто шикардос! Легкое, просторное, мечта, а не пальто. Давно так не радовалась вещам. К ним ещё полуботинки Kappa купила. Полный комплект. Очень довольна.
2
Людмила
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(8 ноября 2019)
Крутое пальто! Можно брать на размер меньше. Не на самую холодную зиму..
Товар большемерит.
Подходит на погоду от -5°C до 5°C.
1
Светлана
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(7 ноября 2019)
Пальто большемерит на 2 размера. Понравился фасон,но ворот высокий и маркий,в растегнутом виде странный. Пальто не равномерно набито есть практически пустые треугольники,особенно на плечах и проникает холод.
1
Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(7 ноября 2019)
Пальто наверное хорошее, но не всем подходит этот фасон. Те у кого широкие плечи, точно не подойдет, так как увеличивает обьем. Поэтому смотрите по своей фигуре. И это не пуховик на зиму, скорее демисезон до -5, а я хотела пуховик.
Отказ
Товар большемерит.
1
Наталья
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(7 ноября 2019)
Я очень довольна покупкой, куртка потрясающая.
3
Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(6 ноября 2019)
Большемерят на размер или два. Но это стиль оверсайз. Лёгкая невесомая курточка. Очень стильная, модная. Воротник украшает. Скорее на тёплую зиму, еврозима. В морозы будет холодно. Отказ, так как размер не подошёл.
3
Анастасия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(5 ноября 2019)
Хорошее пальто, смотрится стильно. На свой 48 размер заказывала 44, и то свободно село, полагаю, как и должно было. не представляю, как бы оно село, закажи я 48р🤔
Товар большемерит.
Подходит на очень широкую ногу.
Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(4 ноября 2019)
Пальто симпатичное и качественное, но сказать, что оно большемерит - это очень мягко с учетом любого оверсайза и фасона. Очень хотела его купить, но в него легко поместилось две меня при полном соответствии размера. Как видно по отзывам, это не только мое мнение. Звезду снимаю за несоответствие размера
1
Корнилова Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(4 ноября 2019)
Девченки, спасибо всем за отзывы. На свой 52-54 взяла 50 размер и еще чуть есть запас. Вещь отличная, невесомая. Сочетание цветов - бомба. На рост 170 прикрывает колено. Ворот можно не застегивать на кнопки, а подвернуть наружу розовым и длинный край вставить в петлю, стилево. Спасибо, Ламода.
Товар большемерит.
Подходит на погоду от -5°C до 5°C.
1
Ирэна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(3 ноября 2019)
по факту объёмная вещь качество хорошее
Фабрикантова Анна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(2 ноября 2019)
шикарный пуховик, правда большемерит.
Фабрикантова Анна
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(2 ноября 2019)
шикарный пуховик, большемерит. нужно брать на размер меньше.
1
Дарья
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(2 ноября 2019)
приятное,необычное и лёгкое пальто. оверсайз, объемный фасон, на свой размер 50-52 взяла 48, но буду возвращать,так как сильно увеличивает в районе плеч и груди. попробую взять 46, так как в остальном всё устраивает.
Людмила
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(31 октября 2019)
Очень красивая модель. Т.к. она оверсайз, то 44 мне немного большимерил, неочень понравился воротник, можно носить только в застегнутом виде, иначе болтается длиинный хвост воротника. На осень.
1
Климаш Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(30 октября 2019)
Пальто симпатичное, не банальное...но, очень большемерит( заказала 48 на мой 48-50, оказалось большим, даже при учете оверсайс и моей груди р. 80-Е. Возврат, заказала 46
Игонина Наталья
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(30 октября 2019)
Заказала 44р, начитавшись отзывов предполагала, что на мой 44 будет большой. Как оказалось все село отлично. Стильный, легкий, цвет смотрится дорого. Фурнитура тоже достойная. Спасибо ламода
Сергей
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(30 октября 2019)
Брал старшей дочери.Супер!Сидит великолепно,качество на твёрдую четверку,легкая,тёплая,стильная!)Спасибо !
5
Куликова Елена
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(29 октября 2019)
Куртка супееер! Очень стильная , необычная и качественная вещь за небольшие деньги.Мои параметры 84/63/94, рост 161, заказала 42 размер, села отлично , чуть подогнула рукава. Пишут что очень огромная, ничуть, свободная модель , оверсайз, как по мне просто класс!!! Спасибо ламодушка)))
2
ирина
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(29 октября 2019)
Большемерит, тонкая, не уверенна зимняя, скорее холодная осень
Товар немного большемерит.
Подходит на погоду от -11°C до -11°C.
Galina
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(26 октября 2019)
Товар очень понравился! На свой 44-46 брала 44, немного большемерит, но отказ только из-за того, что думаю больше чем -10,-11, он не выдержит, а так отличная вещь, и цвет и фасон полностью соответствует фото!
Товар идет размер в размер.
Подходит на погоду от -10°C до 10°C.
Inga
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(26 октября 2019)
Соотношение цена-качество в целом хорошее, цвет красивый, но воротник не мега и сильно большемерит. Я взяла 43 и она как-то несуразно большая, как-будто ребенок мамину вещь одел. Обычно я беру 44-46, средний рост, средний вес. В общем, возврат.
Товар идет размер в размер.
Подходит на погоду от -15°C.
Надежда
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(25 октября 2019)
Ну просто бомбически крутая куртка!!!!!
Очень стильная, отменного качества! Берите не пожалеете
2
Залма
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(24 октября 2019)
Отличный ! Рекомендую !
Товар немного большемерит.
Анастасия
Проверенный покупатель — клиент, уже заказавший этот товар.
(23 октября 2019)
Покупкой довольна, на оборотной стороне только нитки торчат и швы неприглядные, когда рукава загибаешь, а в остальном супер!
1
Елена
(22 октября 2019)
Обалденный пуховик, давно искала такой. Модель летучая мышь. Свободный и уютный. Взяла на время беременности, думаю буду носить с удовольствием и после. Не на морозную зиму, скорее до -10
Если вы хотите узнать дополнительную информацию о товаре — задайте свой вопрос. Служба поддержки Lamoda ответит на него в ближайшее время.
Если вас интересует, какой размер вам подойдёт, — воспользуйтесь нашей таблицей соответствия размеров.
Мария
(6 ноября 2019)
Добрый день, ожидается ли поступления размерного ряда?
Мария, точных сроков поступления товаров нет. Используйте кнопку "Подписаться", она расположена напротив нужного вам размера. Когда он появится в наличии, вам придет письмо.
Владислав
(29 сентября 2019)
Есть ли капюшон?
Владислав, куртка без капюшона.
Марина
(6 сентября 2019)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на какой температурный режим рассчитана данная модель пуховика. Благодарю.
Марина, куртка рассчитана на зиму. Нет данных по температурному режиму. Выбор товара зависит от ваших предпочтений.